Formula 1'de eşit güçte motor tartışması!

18 Ekim 2020 Pazar, 09:44

Formula 1 Takımlarından Red Bull, sezon sonunda Honda ile sona erecek motor anlaşmasından sonra tüm araçların eşit şartlarda yarışması talebinde bulundu.

Marca gazetesinde yer alan habere göre, Red Bull Honda ile sözleşmesinin bitmesinin ardından eşit şartlarda yarışmak istiyor. Formula 1 araçlarına motor üreten Honda, geçtiğimiz hafta gelecek yıldan itibaren Formula 1’den çekileceğini açıklamıştı. Bu kararın ardından Honda motoru kullanan Red Bull’un araçlar için motoru hangi fabrikadan alacağı tartışma konusu olmuştu. Red Bull’un bu seneki en büyük rakibi olan Mercedes, gelen sorular üzerine Red Bull’a motor desteği sağlamayacağını açıkladı. Bu hafta içerisinde Red Bull’dan yapılan açıklamada, gelecek yıllarda kendi motorlarıyla devam edileceği belirtilmişti. Marca gazetesindeki haberde Red Bull’un bunu teknolojik yenileme anlamında yapabileceği ancak kendi fabrikası olmadığı için büyük değişiklikleri yapamayacağı bilgisine yer verildi. Haberde, Red Bull’un eşit motor şartlarında yarışmak istediği kaydedilirken, Red Bull’un başkanı Helmut Marko yaptığı açıklamada Formula 1’in uygulamış olduğu oy birliği sisteminden şikayet ederek Formula 1’in takımların gelişmesinin önünü tıkadığını ifade etti.