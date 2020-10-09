Fransa Açık'ta finalin adı Djokovic-Nadal
Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.
Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasının tek erkekler finalinde Sırp Novak Djokovic ile İspanyol Rafael Nadal karşı karşıya gelecek.
Başkent Paris'te düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasının yarı finalinde, 2016 yılı şampiyonu dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 5 numaralı seribaşı Yunan Stefanos Tsitsipas korta çıktı.
Djokovic, 3 saat 54 dakika süren mücadeleden 6-3, 6-2, 5-7, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 3-2 galip ayrılarak turnuvada 4 yıl sonra adını finale yazdırdı.
2-0 geriye düştüğü maçı 2-2'ye getirmeyi başaran Tsitsipas, beşinci sette Djokovic'in etkili oyununa karşı direnç gösteremeyince, kariyerinin ilk grand slam finaline çıkma şansını değerlendiremedi.
NADAL, SET VERMEDEN FİNALE ÇIKTI
Günün diğer yarı final maçında, kariyerinde son 3 yıl dahil 12 Fransa Açık şampiyonluğu bulunan dünya 2 numarası İspanyol Rafael Nadal ile 12 numaralı seribaşı Arjantinli Diego Schwartzman karşılaştı.
Üç saat 9 dakika sonunda rakibini 6-3, 6-3 ve 7-6'lık setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 13. kez finale yükselen Nadal, finale kadar set vermeden gelerek önemli bir başarıya da imza attı.
Djokovic ile Nadal arasındaki tek erkekler finali, 11 Ekim Pazar günü oynanacak.
Fransa Açık'ın tek kadınlar şampiyonu yarın oynanacak final maçıyla belli olacak.
Bu yıl Avustralya Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğuna uzanan 4 numaralı seribaşı ABD'li Sofia Kenin ile kariyerinde ilk kez grand slam finaline yükselen dünya 54'üncüsü Polonyalı Iga Swiatek, kupa mücadelesi verecek.
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında Erdoğan'a: Ezik
- Samatya açıklarında balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
- Dolar 7,94'ü gördü vatandaş sordu: #NeredesinYigitBulut
- Saadet Partisi'nden dolar videosu
- Sarıbal'dan Erdoğan ve Soylu'ya tepki
- Arkadaşını öldürdüğünü SMS ile bildirdi
- Tekirdağ’daki hortum anı böyle görüntülendi
- Sokak köpeklerinden kaçarken canından oldu
- Akdeniz fokundan ibretlik ‘çöp tepkisi’
- Ermenistan Başbakanı neye uğradığına şaşırdı!
En Çok Okunan Haberler
- Nazlıaka'dan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
- 'Şeyh'in artıkları için birbirleriyle yarıştılar
- Bilim Kurulu üyesi doğrudan bulaş şeklini açıkladı
- Koca'dan kritik 'Ankara ve İstanbul' açıklaması
- Portakal'dan ayrılık sürecine ilişkin yeni açıklama
- Faiz arttığı halde dolar kuru neden düşmüyor?
- ATV’nin sahibine 9,5 milyar liralık vergi istisnası
- CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
- Ekrem İmamoğlu'ndan ilanı aşk
- Merkez Bankası'ndan swap hamlesi