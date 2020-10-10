Fransa Açık'ta tek kadınlar şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek oldu
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.
Fransa Açık Tenis Turnuvası'nın (Roland Garros) tek kadınlar finalinde ABD'li Sofia Kenin'i 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenen Polonyalı Iga Swiatek, şampiyon oldu.
Başkent Paris'te düzenlenen grand slam turnuvasının tek kadınlar finalinde 4 numaralı seribaşı Sofia Kenin ile dünya klasmanının 54. sırasında yer alan Iga Swiatek karşılaştı.
Swiatek, karşılaşma boyunca servis attığı oyunları kazanmakta zorlanan bu yılın Avustralya Açık şampiyonu Kenin önünde ilk seti 6-4 ile hanesine yazdırdı.
Sakatlık problemi de yaşayan Kenin'e karşı zorlanmadığı ikinci seti 6-1, bir saat 24 dakika süren mücadeleyi de 2-0 kazanan 19 yaşındaki Swiatek, kariyerinin ilk grand slam finalinde şampiyonluğa ulaştı.
Iga Swiatek, Belçikalı Justine Henin'in 2007'deki şampiyonluğunun ardından Fransa Açık'ta set vermeden zafere ulaşan ilk kadın tenisçi olarak dikkati çekti.
Ayrıca Swiatek, grand slam turnuvalarında tekler zaferi yaşayan ilk Polonyalı tenisçi olmayı başardı.
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