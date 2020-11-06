Fransız spor gazetesine kapak olan Türk!
Ünlü spor gazetesi L'Equipe Yusuf'un gol sevincini kapak yaptı.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, Yusuf Yazıcı'nın "hat-trick'" yaptığı UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü hafta karşılaşmasında deplasmanda İtalya temsilcisi Milan'ı 3-0 mağlup ederken Türk oyuncu Fransız basınının ilgi odağı haline geldi.
Ünlü spor gazetesi L'Equipe Yusuf'un gol sevincini kapak yaptı. Yusuf, Naim Süleymanoğlu ve Hamza Yerlikaya'dan sonra L'Equipe'e kapak olan isimler arasına girdi.
3GOL BİRDEN
Mücadelenin ilk yarısında Lille, milli futbolcu Yazıcı'nın 22. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Lille'de karşılaşmanın 2'nci yarısına da adeta fırtına gibi başlayan Yusuf Yazıcı, 55 ve 58. dakikalarda kaydettiği gollerle takımının galibiyetinde büyük rol oynadı.
Yusuf Yazıcı'nın ilk 11'de başladığı ve "hat-trick'" yaptığı maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Lille, H Grubu'nda 7 puanla lider tamamladı.
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