Futbolcu Amini'den Ankaragücü'ne ağır suçlama

24 Ağustos 2020 Pazartesi, 13:13

Avustralyalı orta saha oyuncusu Mustafa Amini, Süper Lig ekibi Ankaragücü ile anlaşmaya vardıktan sonra transferinin iptal edilmesi nedeniyle sert açıklamalar yaptı. Ankaragücü'nü FIFA'ya şikayet edeceğini söyleyen ve evsiz durumda kaldığını söyleyen 27 yaşındaki futbolcu, 'Tam anlamıyla beni öldürdüler' ifadelerini kullandı.

Afganistan asıllı Avustralyalı futbolcu Mustafa Amini, Ankaragücü ile anlaşma imzaladıktan sonra kendisine transferin iptal edildiğine dair bir telefon gelmesinin ardından adeta çılgına döndü.

Son olarak Danimarka takımlarından Aarhus’ta forma giyen ve sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha, Ankaragücü ile sözleşme imzaladıktan sonra sağlık kontrolünden geçmek için bir otelde beklemeye geçti.