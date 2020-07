Futbolda şike davasında mahkeme kararı açıklandı

16 Temmuz 2020 Perşembe, 11:16

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda görülen davaya Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile eski yöneticiler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Yönetim Kurulu Üyeleri katıldı.

İstanbul 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin 'futbolda şike' davasında aldığı 'usul eksikliği' nedeniyle bozma kararına uyulmasına oybirliğiyle karar verdi.

Mahkeme ayrıca; Aziz Yıldırım ile birlikte 6 kişinin dosyasının ayrılmasına, 2016/62 nolu dosyanın incelenmek üzere istenmesine ve yeni duruşmanın da 6 Kasım 2020 tarihinde, saat 10.00'a ertelenmesine hükmetti.

Aziz Yıldırım'ın duruşmada yaptığı savunmada öne çıkan ifadeler şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti içinde yaklaşık 50 yıldır yaptığı yuvalanma neticesinde başta eğitim, emniyet, yargı organları olmak üzere devletin her kademesine sızan ve nerdeyse dünyanın 160 ülkesinde benzer faaliyetlerde bulunan FETÖ/PDY TERÖR ÖRGÜTÜNE mensup hainler tarafından 15.07.2016 tarihinde Demokrasimize ve milli iradeye karşı gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünü yaşıyoruz. Ülkemizin her yerinde yapılan törenlerle şehitlerimiz anıldı. Bu vesileyle başta 15 Temmuz olmak üzere ülkemize hizmet ederken şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, mekanları cennet olmasını, gazilerimize acil şifalar, ailelerine de sabırlar diliyorum. "

"FETÖ/PDY Terör örgütü ile iltisaklı olmaları nedeniyle emniyet ve yargı teşkilatından ihraç edilen kişilerce hazırlanan fezlekeler, iddianameler ve usulsüz kararlar yüzünden bir kez daha huzurunuzdayız. Nerdeyse 10 yılı bulan bu sürecin halen sonuçlandırılmamış olması vatandaş olarak adil yargılanma hakkımızı ihlal etmektedir. Bu durumu adalet kavramıyla açıklamak ne yazık ki mümkün değildir."

"BU BİR ŞİKE DAVASI DEĞİLDİR"



"İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Fetö terör örgütünün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bu dava böyle görülmelidir.

14.02.2012 Tarihinde Silivri'de Duruşma Salonunda "Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor" dediğimde ve Temmuz 2015 tarihinde Habertürk televizyonunda "...Bu örgüt 50 bin kişiyle sivil ihtilal yapacak..." dediğimde bu gerçeği anlamayanlar oldu. Halen dahi anlamayan ve anlamamış gözüken hainler var."

"CEHENNEM DONANA KADAR..."

"Fenerbahçe sevdam cehennem donana kadar sürecektir. Suçlamada bulunan kişiler kaçmakta ve inlerine saklanmakta, saklandıkları inlerinden kafalarını dışarı çıkaramamaktadır"

"HEPSİ VATAN HAİNİ"

"Yargıtay 6 yıl 3 ay hapis cezamı onadığında yurt dışında olmama rağmen özel uçak tutarak Türkiye'ye döndüm. Suçsuz olduğum için korkmadan geldim. Bu şerefsizlerin hepsi kaçtı ya da yakalandı. Hepsi vatan haini.''

FETÖ/PDY mensuplarınca hazırlanan metinlere dayanılarak yargılanmalarının başlı başına hukuka aykırı bir durum olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım, "Bu dosyada beraat dışında verilecek her karar FETÖ/PDY terör örgütüne can suyu olacaktır. Sayın mahkemeniz beraat dışında vereceği her karar FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kendi meşruiyeti için bir propaganda faaliyeti olarak kamuoyuna lanse edilecektir. Huzurdaki yargılamanın bu bakış açısıyla yapılması gerektiğini hatırlatmak isterim" diye konuştu.