Galatasaray, Başakşehir maçına hazır

Süper Lig'in 2. haftasında bugün Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

AA
19 Eylül 2020 Cumartesi, 23:44
Galatasaray, Başakşehir maçına hazır
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 Süper Lig'in 2. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Gruplar halinde pas yaparak devam eden idmanın ana bölümünde taktik çalışmaların gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.



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