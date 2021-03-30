Galatasaray Başkanı Kulüpler Birliği'nden istifa etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettiği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
30 Mart 2021 Salı, 13:39
Galatasaray Başkanı Kulüpler Birliği'nden istifa etti
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Kulüpler Birliği'nde şok.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.
Kulüpler Birliği’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti. Cengiz'in, "Burası kulüplerin hakkınınsavunulduğu bir yer değil" dediği öğrenildi.


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