Galatasaray Başkanı Kulüpler Birliği'nden istifa etti
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Kulüpler Birliği Vakfı'ndan istifa ettiği bildirildi.
Kulüpler Birliği'nde şok.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti.
Kulüpler Birliği’nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. Ahmet Nur Çebi’nin başkanlığında olan Kulüpler Birliği Vakfı’nda yönetim kurulu üyesi olan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği’nden istifa etti. Cengiz'in, "Burası kulüplerin hakkınınsavunulduğu bir yer değil" dediği öğrenildi.
Video Haberler
- Motosikletiyle böyle uçtu
- Uğur Dündar, Erdoğan’la olan anısını ilk kez anlattı
- Trafikte korku ve panik anları
- Otelde skandal görüntüler! Büyük tepki topladı
- Skandal görüntüler! Turşu tankına girip dans etti
- Fren yerine gaza basınca işyerine daldı
- Deodorant yüklü kamyon patladı: 4 ölü, 8 yaralı
- Esenyurt'ta baltalı park kavgası kamerada
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'dan 'sokağa çıkma yasağı' açıklaması
- Milli takımda 4 kişi kadro dışı
- MEB'den 'yüz yüze eğitim' açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!
- Türkiye kızardı: İşte en yüksek riskli iller
- İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs tedbirleri genelgesi
- Piyasalar alev alev: Dolar ve avro fırladı
- Öngörülebilirlik olmadan plan yapılamaz
- Ayvatoğlu hakkında ev hapsi kararı verildi
- CNN Türk spikeri işten çıkarıldı