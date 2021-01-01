Galatasaray Elabdellaoui için hastanede yeni yıla girdi

Elinde havai fişek patlayan futbolcunun hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı

AA
01 Ocak 2021 Cuma, 00:48
Galatasaray Elabdellaoui için hastanede yeni yıla girdi
Abone Ol google-news

Yeni yıl kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması sonucu yaralanan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Liv Hospital'de ilk müdahalesi yapılan Norveçli futbolculunun durumunun uzman dokturlar tarafından takip edildiği belirtildi.

Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı aktarılırken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ile takım kaptanı Arda Turan'nın hastanede Norveçli futbolcunun yanında olduğu kaydedildi.



En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler