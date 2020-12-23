Galatasaray-Fenerbahçe Başakşehir yüzünden kapıştı
Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem hataları iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, sosyal medya savaşına neden oldu.
Fenerbahçe-Başakşehir maçındaki hakem hataları iki ezeli rakip Galatasaray ile Fenerbahçe arasında, sosyal medya savaşına neden oldu. Karşılaşmanın hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği karar sonrası Fenerbahçe'nin ezeli rakibi Galatasaray da sosyal medyasından yaptığı paylaşımla tartışmaya girdi.
Maçın hakemi Bahattin Şimşek 69. dakikada Rafael'e, 70. dakikada Okan Buruk'a ve 74. dakikada da İrfan Can Kahveci'ye kırmızı kart göstermişti.
Galatasaray da Fenerbahçe - Başakşehir maçının hakemi Bahattin Şimşek'in verdiği kararlara tepki gösterdi. Sarı kırmızılı takımdan yapılan paylaşımda, "Futbolda kapkara gece" ifadelerin yer aldı.
Bu paylaşımın ardından Fenerbahçe de Twitter'da bir paylaşımda bulundu. Fenerbahçe'nin paylaşımında posterlerde sansürlenen futbolculara vurgu yapıldı. Fenerbahçe'nin Twitinde, " O karanlık; şampiyonluk posterlerinde saklamak zorunda kaldığınız yüzlerde, yıllarca futbolu tahakküm altına aldığınız derin ilişkilerinizde gizli! Kendi ışıklarınızı yakarsanız aydınlanır!" denildi.
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