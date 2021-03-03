Galatasaray finalde
Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Fransa ekibi Beziers Angels'i 3-0 yenerek finale kaldı.
Salon: Burhan Felek Voleybol
Hakemler: Alexander Ryabtsov (Rusya), Serhiy Hulka (Ukrayna)
Galatasaray HDI Sigorta: Kosheleva, Ergül Eroğlu, Rykhliuk, Güldeniz Önal, Hazal Selin Uygur, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Derya Çayırgan, Sezen Keşkekoğlu, Beren Yeşilırmak, Elif Su Eriçek, Nilay Karaağaç)
Beziers Angels: August, Terrell, Farriol, Segovia, Nizetich, Brown (Rochelle, Romati, Spanou, Soto)
Setler: 25-23, 25-9, 25-21
Süre: 73 dakika (27, 19, 27)
Voleybol Kadınlar CEV Kupası yarı final rövanşında Galatasaray HDI Sigorta, Fransa ekibi Beziers Angels'i 3-0 yenerek finale kaldı.
Başa baş mücadeleyle geçen ilk sette Rykhliuk'un sayılarıyla etkili olan sarı-kırmızılılar, 25-23 galip geldi ve 1-0 üstünlük yakaladı.
Galatasaray HDI Sigorta, rahat bir oyun ortaya koyduğu ikinci seti 25-9 kazanarak, durumu 2-0 yaptı.
Rakibinin maça ortak olmasına izin vermeyen ev sahibi takım, Kosheleva'nın skorer bir oyun sergilediği üçüncü seti 25-21, karşılaşmayı da 3-0 kazandı.
İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Galatasaray HDI Sigorta, rövanştaki 3-0'lık galibiyetle finale yükseldi.
Bu sonuçla sarı-kırmızılılar, İtalya ekibi Saugella Monza'nın finaldeki rakibi oldu. İki takım arasındaki finalin ilk ayağı 16 Mart'ta İtalya'da, rövanşı ise 23 Mart'ta Türkiye'de oynanacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de karşılaşmayı tribünden takip etti.
Öte yandan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Igor Gorgonzola'ya 3-1 mağlup oldu.
Rakibine İstanbul'da da 3-1 yenilen Fenerbahçe Opet, Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde
Video Haberler
- Tabelalardaki köy isimlerine kurşun yağdırdılar
- Avcılar'da kızı öldürülen anne: Adalet istiyorum
- Korkunç an! 5. kattan yere çakıldılar: 5 ölü, 3 yaralı
- AVM'de dehşete düşüren olay! Cep telefonuna kaydedildi
- Ceza yazmak isteyen polise 'Bu seferki uyarı olsun' dedi
- Müslüm Gürses'in mezarına sevenleri akın etti
- İYİ Parti'den Erdoğan'ı kızdıracak paylaşım
- Myanmar’da polis, protestoculara ateş açtı: 6 ölü
- Gergin anlar! Canlı yayında 'çözüm süreci' tartışması
- İstanbul'da vahşetin görüntüsü!
En Çok Okunan Haberler
- Havva, erkek arkadaşının evinde ölü bulundu!
- Pekerlere yasak yok!
- Kanal İstanbul için ‘inat’ yetmiyor
- CHP'den istifa edip AKP'ye geçtiler
- Yandaşlar hedef gösterdi, akademisyen istifa etti
- İçişleri'nden sokağa çıkma yasağı açıklaması!
- İşte Türkiye'deki aşının etkililik oranı
- Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday
- Nükleer tıp uzmanı uyardı: 'Dışarı çıkmayın'
- CHP'den yeni anayasa tepkisi: Hedef ilk 4 madde