Galatasaray, hem Yedlin'i hem Gedson Fernandes'i açıkladı
Galatasaray , Newcastle oyuncusu sağ ABD'li Yedlin ve Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Galatasaray Kulübü, Newcastle oyuncusu sağ ABD'li Yedlin ve Portekiz ekiplerinden Benfica forması giyen Gedson Fernandes'in geçici transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Gedson Carvalho Fernandes’in kulübümüze geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Galatasaray Kulübü, İngiltere'nin Newcastle United takımından ABD'li sağ bek DeAndre Yedlin'in transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.
Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu DeAndre Roselle Yedlin'in kulübümüze transferi konusunda futbolcu ve kulübü Newcastle United ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi.
Futbol kariyerine ülkesi ABD'de başlayan 27 yaşındaki Yedlin, 2014'te transfer olduğu İngiltere'de Tottenham, Sunderland ve Newcastle United'da forma giydi. Premier Lig'de 109, Championship'te ise 27 maça çıkan Yedlin, ABD Milli Takımı'nda ise 62 kez forma giydi.
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