Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Mert Hakan kavgası

07 Ağustos 2020 Cuma, 23:08

Galatasaray ve Fenerbahçe bu kez sosyal medyada Mert Hakan Yandaş'a ait olduğu öne sürülen whatsapp mesajları üzerinden kapıştı.

Sivasspor'dayken önce Galatasaray'la el sıkışan sonra tercihini Fenerbahçe'den yana kulllan transferin yıldızı Mert Hakan Yandaş'ın şubat ayındaki özel whatsapp yazışmaları ortaya çıkınca sosyal medyada gerginlik yaşandı.



Söz konusu mesajlarda Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi yendiği lig maçı üzerine bazı özel ifadeler ve Galatasaray kutlaması var.

Galatasaray'la görüşürken Sarı-Kırmızılı takımın idari kadrosundaki bir isme whattaspp mesajı attığı iddia edilen Mert Hakan'a Sarı-Kırmızılı taraftarlar tepki gösterirken Fenerbahçeli taraftarlar ise sahip çıktı. Fenerahçeli üye ve eski yöneticilerin de katıldığı sosyal medya gerginliğinde Fenerbahçeli futbolcunun mesajları sızdıran kişi ya da kişilerin özel hayata müdahale nedeniyle ceza alması gerektiğini savundu.