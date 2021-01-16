Galatasaray istedi, yurt dışına gidiyor!
Yeni Malatyaspor’un Burundili orta sahası Youssouf Ndayishimiye ile İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz yakından ilgileniyor.
Yeni Malatyaspor’un Burundili orta sahası Youssouf Ndayishimiye ile İspanya La Liga ekiplerinden Cadiz yakından ilgileniyor.
Yeni Malatyaspor formasıyla bu sezon 15 maçta forma giyen Youssouf Ndayishimiye, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Oynadığı futbolla adından söz ettirmeye başlayan Burundili orta saha için Cadiz, Yeni Malatyaspor’un kapısını çaldı. La Liga ekibinin yetkilileri, kulüp yöneticileri ve oyuncunun menajeriyle resmi temasta bulunarak, kadrolarına katmayı istediklerini iletti.
İsmi daha önce Galatasaray ile de anılan Ndayishimiye sadece Cadiz’in radarında değil. Belçika’nın önde gelen kulüplerinden Anderlecht de oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon ligde 15, kupada 2 maç olmak üzere toplam 17 maçta forma giydi ve takımına 2 gollük katkı sağladı. Malatyasporlu yetkililerin gelen teklifleri değerlendirdiği ve önümüzdeki günlerde oyuncuyla ilgili kararı vereceği öğrenildi.
Ndayishimiye, Cadiz’e transfer olması halinde daha önce Beşiktaş’ta da forma giyen Alvaro Negredo ile de takım arkadaşı olacak.
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