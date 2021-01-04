Galatasaray kafilesi Konya’ya geldi
Galatasaray, Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi.
Galatasaray, yarın oynayacağı Konyaspor maçı öncesi Konya’ya geldi.
Galatasaray, Süper Lig’in 17. hafta mücadelesinde Konyaspor ile Büyükşehir Belediye Stadı’nda oynayacağı maç için özel uçakla akşam saatlerinde Konya’ya geldi. Cezası nedeniyle takımın başında olamayacak olan Teknik Direktör Fatih Terim’in de aralarında bulunduğu kafile, sarı-kırmızılı az sayıda taraftar tarafından karşılandı. Taraftarlar Fatih Terim’i çiçekle karşılarken, Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak da takımla beraber Konya’ya geldi. Sarı-kırmızılı kafile daha sonra kamp yapacağı otele geçti.
Galatasaray’ın Konyaspor maçı kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Fatih, Okan, Şener, Linnes, Emre Taşdemir, Luyindama, Saracchi, Emin, Taylan, Belhanda, Donk, Oğulcan, Kerem, Ömer, Emre Akbaba, Babel, Sekidika, Ali Yavuz, Diagne."
Sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Arda Turan da kamp kafilesinde yer alıyor.
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