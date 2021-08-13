Galatasaray, küskün Feghouli'yi işte böyle kazandı!
Galatasaray'da gözden çıkarılan Feghouli, St. Johnstone maçının yıldızı olurken, Cezayirli yıldızın Terim'in ısrarı ile futbola döndüğü ortaya çıktı.
Galatasaray'da gözden düşen Feghouli, St. Johnstone maçı ile adeta yeniden doğdu.
Geçen yılın 2. yarısından itibaren maaş konusundaki kriz nedeniyle gönülsüz oynayan ve çoğu kez de kadroya giremeyen Feghouli, dün gece yeni transfer gibiydi.
Fatih Terim, Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli hakkında, "Beraber şampiyonluk yaşadığımız bir oyuncu ama açıkçası oyuncularımız gitse de kalsa da biz ihtiyacımız olan oyuncu ile oynamaya devam ediyoruz. Feghouli’yi bugün iki değişik pozisyonda oynattım. Feghouli ile beraber biraz konuşmamız gerekiyormuş demek ki. Beraberce bir sohbetimiz oldu. Uzun zamandır olması gereken bir şeydi. Daha iyi olması için uğraşacağız. Bugün iyi oynadı. Feghouli’yi kazanabilirsek kazanacağız ama oynarken de değişiklikler olabilir. Galatasaray takımında her an her şey olabilir. Futbol dinamik bir oyun. Ne kadar çok oyuncudan faydalanabilirsek bunu yüksek seviyede tutmaya çalışıyorum. Deplasmanlar olacak. Çarşamba pazarlar, pazartesiler olacak. Her oyuncuya ihtiyacımız olacak. İstediğimiz Feghouli olursa böyle olursa sevinirim de. Bazı arkadaşlarımızın performansından memnumum. Bazılarının daha yukarıya çıkması lazım" dedi.
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