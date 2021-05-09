Galatasaray Şampiyonlar Ligi için!
Galatasaray Süper Lig'in 40. haftasındaki derbide lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.
Galatasaray, Süper Lig'in 40. haftasında konuk ettiği lider Beşiktaş'ı 3-1 yenerek şampiyonluk yarışını bırakmadı.
Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın gollerini Ryan Babel, Radamel Falcao (penaltıdan) ve Arda Turan atarken, Beşiktaş'ın golünü penaltıdan Rachid Ghezzal kaydetti.
Süper Lig'de puanını 78'e çıkaran sarı-kırmızılı takım, 81 puanla zirvede yer alan rakibiyle arasındaki puan farkını 3'e indirerek, şampiyonluk umudunu son iki haftaya taşıdı.
Öte yandan Fenerbahçe'nin deplasmanda son anda attığı golle MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenmesiyle Galatasaray haftayı üçüncü sırada tamamladı.
SON 4 MAÇINI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, bu maçlarda Fraport TAV Antalyaspor, İttifak Holding Konyaspor, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'ı mağlup ederek, hanesine 12 puan yazdırdı.
Galatasaray, ayrıca son 7 maçında 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak yenilmezlik serisini sürdürdü.
DÖRT DERBİDE İKİ GALİBİYET
Galatasaray bu sezon rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı dört derbinin ikisini kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon derbilerde iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet yaşadı.
Fenerbahçe ile yaptığı müsabakalardan bir galibiyet ve bir beraberlik alan Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı maçların ise birini kazandı, birini kaybetti.
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