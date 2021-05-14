Galatasaray son maç için kampa girdi, konsantrasyon had safhada

14 Mayıs 2021 Cuma, 04:00

Şampiyonluk şansını son haftaya taşıyan ve yarın sahasında Malatyaspor’la kritik bir maça çıkacak Galatasaray’da teknik heyet ile futbolcular, Florya’da kampa girdi. Sarı-Kırmızılı oyuncular, Denizlispor karşılaşmasının ardından son 90 dakika öncesi kampa girmek istediklerini teknik direktör Fatih Terim’e iletti. Tecrübeli hoca, bu sezon hiçbir maçtan önce futbolcularını Florya’da kampa almamıştı. Ancak Terim, oyuncularından gelen bu talep üzerine kararını değiştirdi.

‘KENDİ MAÇIMIZI DÜŞÜNELİM’

Galatasaray, Malatyaspor maçının hazırlıklarına dün akşam yaptığı antrenmanla başlarken, teknik heyet, futbolcularıyla yakından ilgileniyor. Terim’in, oyuncularından dış dünyaya kulaklarını kapamaları ve sadece kendi maçlarına, sahadaki futbola odaklanmalarını istediği öğrenildi. Son maç öncesi Florya’da “konsantrasyon” üst seviyeye çıktı. Mevcut kadroda geçmiş sezonlarda böyle kritik maçlara çıkmış futbolcuların; Taylan, Gedson Fernandes, Mustafa Muhammed, Halil Dervişoğlu, Yedlin, Emre Kılınç ve Saracchi gibi isimlere bu şampiyonluğun önemini aktarmaya çalıştığı kaydedildi.