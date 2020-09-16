Galatasaray, tam kadro Bakü’de
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü’ye gitti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda oynayacağı maç için Bakü’ye gitti.
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile yarın deplasmanda mücadele edecek. Sarı-kırmızılılar bu maç öncesinde Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Bakü’ye hareket etti. Galatasaray karşılaşma öncesi son antrenmanını da Bakü Olimpiyat Stadı’nda yapacak.
Galatasaray’ın Neftçi Bakü maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fatih Öztürk, Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Taylan Antalyalı, Ryan Babel, Radamel Falcao, Younes Belhanda, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Jesse Sekidika, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.
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