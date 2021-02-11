Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den TFF'ye 'hukuksuzluk' göndermesi!
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Arda Turan’a verdiği 2 maçlık men ceza ile ilgili, "Bir tane emsali yok" dedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) Arda Turan’a verdiği 2 maçlık men ceza ile ilgili, sert açıklamalar yaptı.
Fatih Terim şöyle konuştu:
"Bir tane emsali yok. Arda’nın Galatasaraylı olması ceza alması için yeterli gibi duruyor. Konu içinde Fatih Terim geçiyorsa diyorlar ki az ceza verirsek ayıp olur. Çok adil durmuyor. Bundan evvelkilerde olduğu gibi. Soyunma odası oyuncuların mahrem yeridir, evi gibidir. Çeşitli ülkelerde şampiyonluktan sonra mevkisi kim olursa kim girerse girsin kimse tavrını ve istifini bozmamıştır. Bundan önceki örnekler açık. Kimse ceza almamış. Açıklama istiyoruz 2 maç ceza ile ilgili. Saha içinde yapılana, tribünde yapılana birkaç gündür bakıyorum ne sevk, ne ceza, ne açıklama var. Kurum ve kuruluşlardan izah eden bildiri yok. Hiçbir şey yok. Birden bire Arda’ya ceza var. Enteresan tabi. Ben açık ve aleni söylüyorum. Bakalım ne olacak. Çok adil durmuyor. Bundan evvelkilerde olduğu gibi. Sevkleri takip ediyoruz."
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