Galatasaray voleybolda avantaj kaybetti
Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Galatasaray HDI Sigorta, 2021 CEV Kupası finali ilk maçında İtalyan ekibi Saugella Monza’ya deplasmanda 3-0 mağlup oldu.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart salı günü İstanbul’da oynanacak. Sarı-kırmızılı ekibin kupayı kazanabilmesi için öncelikle rövanş karşılaşmasından 3-0 veya 3-1’lik skorla galip ayrılması ardından kupayı kazanacak takımı belirleyecek olan altın seti kazanması gerekecek.
Salon: Arena Di Monza
Hakemler: Cedric Grellier (İsviçre), Mirco Till (Almanya)
Saugella Monza: Begic, Heyrman, Orro, Meijners, Danesi, van Hecke, Parrocchiale (L) (Squarcini, Orthmann)
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz, Ergül, Çağla, Kosheleva, Sezen, İlkin, Gizem (L) (Çağla Salih, Sude, Elif Su, Nilay)
Setler: 25-23, 25-15, 25-16
Süre: 70 dakika (26, 23, 21)
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