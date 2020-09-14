Galatasaray'a İtalya'dan sürpriz orta saha

14 Eylül 2020 Pazartesi, 15:24

Orta sahaya bir takviye daha yapmayı düşünen Galatasaray Pastore ile ilgileniyor. İtalyan medyasından Tuttosport’unhaberine göre Arjantinli futbolcu Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre Roma’nın 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Javier Pastore Galatasaray’a gelmeye sıcak bakıyor. Arjantinli tecrübeli orta saha Roma ile çıktığı 32 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.