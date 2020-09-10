Galatasaray'a sürpriz Fransız orta saha!

10 Eylül 2020 Perşembe, 11:16

Orta saha arayışlarına devam eden Cimbom’un listesinde Rennes’in orta sahası Clement Grenier’in de olduğu iddia edildi. Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Galatasaray Rennes kulübü ile anlaşmaya yakın.

Orta sahaya Etobo’yu alan Galatasaray transferi kapatmış değil. Fransız medyasında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Rennes’in orta saha oyuncusu Clement Grenier’i istiyor.

Kariyerinde Roma ve Lyon formaları da giyinen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Grenier, Temmuz 2018’de 4 milyon Avro bonservis bedeliyle Guingamp takımından Rennes’e transfer olmuştu. Grenier, Rennes formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol attı ve 9 asist üretti.