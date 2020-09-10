Galatasaray'a sürpriz Fransız orta saha!
Fransız medyasında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Rennes’in orta saha oyuncusu Clement Grenier’i istiyor.
Orta saha arayışlarına devam eden Cimbom’un listesinde Rennes’in orta sahası Clement Grenier’in de olduğu iddia edildi. Fransız gazeteci Manu Lonjon’un haberine göre Galatasaray Rennes kulübü ile anlaşmaya yakın.
Orta sahaya Etobo’yu alan Galatasaray transferi kapatmış değil. Fransız medyasında çıkan haberlere göre sarı kırmızılılar Rennes’in orta saha oyuncusu Clement Grenier’i istiyor.
Kariyerinde Roma ve Lyon formaları da giyinen 29 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Grenier, Temmuz 2018’de 4 milyon Avro bonservis bedeliyle Guingamp takımından Rennes’e transfer olmuştu. Grenier, Rennes formasıyla çıktığı 65 maçta 5 gol attı ve 9 asist üretti.
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!
Video Haberler
- Otomobil bomba gibi patlayıp alev aldı
- Bir gazetecinin Türkiye'ye faydası ancak böyle olur
- Havada gergin anlar! Rusya o görüntüleri yayınladı
- Rusya'da kilisenin kubbesi vinçten böyle düştü
- Çağlayan Adliyesi önündeki çatışma anı kamerada
- Motosikletli, otomobildeki aileye saldırdı
- Sevgilisinin köpeğini 5. kattan attı
- Ordu'yu sel vurdu, araçlar suda yüzdü
- İskelenin halatı koptu, işçiler son anda ölümden döndü
- Çıplak ayakla turşuluk biberleri ezen genç tepki topladı
En Çok Okunan Haberler
- Bahçeli AKP'yi karıştırmak için bunu yaptı
- Korkutan 'Gerçek vefat ve vaka sayısı' açıklaması
- Portakal, 10 milyon dolar iddialarına yanıt verdi
- Enginyurt'tan Hangi partiye geçeceksin? sorusuna yanıt
- Cübbeli'den 'iç savaş' iddiası
- NATO Konseyi, Türkiye gündemiyle toplanıyor
- İmam Hatip tartışmasına Fatih Portakal da katıldı
- Tutuklu gazetecilere tahliye
- Erol Mütercimler'den istifa kararı
- İnce'nin yakınındaki isimden İnce'ye uyarı: Doğru değil!