Galatasaray'da Başkan adayı Fatinoğlu'ndan 300 milyon dolar zarar iddiası!

20 Aralık 2020 Pazar, 13:10

Galatasaray Kulübü'nün geçen dönem başkan adayı ve iş insanı Ali Fatinoğlu, son 4 yıllık zararın 300 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Yazılı bir açıklama yapan ve mali tabloları değerlendiren Fatinoğlu'nun görüşleri şöyle:

"Galatasaray 2015-2019 yılları arasında son 5 yılın 3 yılında şampiyon olmuştur.

Şampiyon olmamız sebebiyle diğer tüm Türk takımlarından daha fazla gelir elde ettik. Ne yazık ki 2015-2019 yılları toplam zararımız 300 milyon dolar.

Bu rakamlar her yılsonu 31 Aralık itibariyle Olağan Genel Kurullara sunulan Galatasaray Spor Kulübü ve bağlı şirketlerinin KONSOLİDE mali raporlarının rakamlarıdır.

2020 yılı tamamlanmadığı için 31.12 2020 itibariyle Konsolide bilançolar henüz çıkmamıştır. Sadece şunu biliyoruz ki 2019-2020 sezonu maalesef şampiyonlukla kapanmadı dolayısıyla gelecek olan bilançolarda şampiyonluk geliri olmayacağından gelirimiz 2019’a göre daha düşük olacaktır.



Maalesef son 5 yılda 3 kez şampiyonluk yaşamamıza rağmen yukarda görüldüğü gibi 5 yıllık dönem sonunda 31 Aralık 2019 itibariyle kümülatif olarak zarar 300 milyon dolardır.

Ama bugün itibariyle borcumuzun net rakamını bilmiyorum."

Bankalar Birliği anlaşmasına da değinen Fatinoğlu şu bilgileri verdi:



"Bilmediğim toplam borç tutarı bankalar birliği ile yapılan anlaşmaya göre uzun vadeye yayılmıştır. Günümüz için ideal ama son 5 yılın gelir gider tablosuna baktığımızda orta ve uzun vadede içinden çıkılamayacak bir tehlike bizi bekliyor.



Bankalar Birliği Anlaşması’nı incelediğimde dikkatimi çeken, bize sıkıntı yaratacak konular var. Bunları maddelersek;

1) BB’nin anlayamadığım en sert maddesi şudur.. Borç ödemesi sıralamasında;

a. Vergi

b. Banka Borçları

c. Kulüp Operasyonel Giderleri

Bugüne kadar ödemediğimiz ve bundan sonra da ödemeyeceğimiz, tahminen devletin uzun vadede silmesinin sağlanacağı bir parayı ödemek zorunda kalıyoruz. Faiz ne kadar düşük olursa olsun. Tasarruf yarattı gibi görünen faiz tutarının cazibesini ortadan kaldıracak bir tutarı vergilerin ve SGK’nın ödenmesini kabul ederek, düşük faizin getirisinden daha fazlasını ödeyeceğiz.

Bankalara olan borcumuzun da ana parasını ödemeyerek yılın giderlerinde kullanıyorduk. Artık bu ana para ödenmek zorunda…

2) Tüm sabit gelirlerimizin yüzde ellisi (2023 sonrası) verilecek.

a. Yayın

b. Sponsorluk

c. Gişe

d. İsim Hakkı

e. Ticari Ürün

Tüm değişken gelirlerimizin yüzde ellisi (2023 sonrası) verilecek.

a. Transfer

b. UEFA Gelirleri

Bu maddenin içinde ticari ürün gelirlerinin yüzde ellisi verilecek deniyor. Bunun neleri kapsadığı açıkça metinde belirtilmemiş. Eğer mağazalarda sattığımız ürün gruplarını ticari ürün olarak görürsek bu gelirlerin yüzde ellisini verdiğimiz takdirde yüzde yüz kar marjımız olmadığı için her yıl işletme sermayemizi de ciddi olarak kaybedeceğiz.

3) Dernek finansal borçlanma yasağına tabi oluyor. Bu demektir ki amatör branşlarımızı kaderine terk ederek, Ligleri banka ve şirket takımlarına bırakacağız demektir.

4) Konsorsiyum bankalarının ön onayına tabi tutulması gereken konular;

a. Borçlanma

b. Tasarruf

c. Teminat/Takyidat Yasağı

d. İlişkili Taraf İşlemleri

5) Borçlanmanın Türk Parası olacağını biliyoruz ama faiz oranı hakkında ise bir bilgimiz yoktur.

Merkez Bankasının önümüzdeki günler için belirlediği yol haritasına baktığımızda, yüksek kur politikasına faizleri yükselterek engel olacaklarını belirtmektedirler.(18 Aralık 2020.. 15:35 itibariyle Dolar Kuru 7,66 Tl’dir. Yakın zamanda 8,50’den düştüğünü hatırlayalım)

Döviz Kurunun yükselmeyeceğini hesaba katarsak, TL’ye göre Dolar Faiz oranın düşük olduğu da malumdur.

Borcumuz dolarda mı kalmalı? Döviz olarak borcumuzu tutacaksak, zaten düşük olan dövizin yıllık faiz oranı da, belki de bizi, Bankalar Birliğinin bir yapılandırmasına gerek duyurmayabilir.



Gördüğünüz gibi;

Zaten gelirlerimiz giderlerimizin altındadır. Tüm anapara banka borcunun 8 yıla bölünerek ödenmesi, yıllık faiz tutarı, vergiler, SGK’lar ödendikten sonra elimizde para kalmayacağı açıkça görülmektedir. Buna örnek verirsek; 2020 yılı futbolcu transfer bütçemiz menejerler hariç vergiler dahil 42 milyon Avro’dur.



Görünen o ki gelecek yıllarda Yönetimlerin mutlaka ciddi, planlı, araştırmacı bir anlayışla profesyonel futbol takımlarını oluşturması gerekir. Sadece Galatasaray değil aynı durum Türkiye Liglerinde oynayan bütün büyük takımlar için zorunluluk haline gelmiştir."