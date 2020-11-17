Galatasaray'da koronavirüs depremi
Galatasaray sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 3 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Böylece Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.
Kulüpten yapılan açıklama şöyle
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