Galatasaray'da koronavirüs depremi

Galatasaray sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 3 futbolcusunun daha koronavirüse yakalandığını açıkladı. Böylece Galatasaray'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
17 Kasım 2020 Salı, 09:55
Galatasaray'da koronavirüs depremi
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Kulüpten yapılan açıklama şöyle


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