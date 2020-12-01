Galatasaray’da Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı iptal edildi

01 Aralık 2020 Salı, 19:31

Galatasaray, 19-26 Aralık 2020 tarihinde yapılaması planlanan Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısının koronavirüs pandemisi önlemleri kapsamında yayımlanan yeni genelgede genel kurulların 01 Mart 2021 tarihine kadar yapılmaması bildirildiğinden dolayı iptal edildiğini açıkladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın 27.11.2020 tarih, Z-89780865-153-19961 sayılı genelgesi ile Covid 19 salgını nedeniyle Dernek Genel Kurullarının 01.03.2021 tarihine kadar yapılmaması gerektiği bildirilmiştir. Yukarıda belirtilen ilgili genelge uyarınca; 01.12.2020 tarihli ve 48 sayılı yönetim kurulu toplantısında; 19 -26 Aralık 2020 tarihinde Olağanüstü Seçim Genel Kurul Toplantısı yapılmasına dair 10 Kasım 2020 tarih ve 45 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline karar verilmiştir" denildi.



