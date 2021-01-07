Galatasaray'da Terim'in planları alt üst

07 Ocak 2021 Perşembe, 08:32

Konyaspor deplasmanında 4-3 mağlup olan Galatasaray'da birçok aksiliklerle birlikte önemli problemler gün yüzüne çıktı.

İstediği transferleri sezon başında gerçekleştiremeyen Fatih Terim'in “Eksik kalmazsak bir şekilde hallederiz” söylemi geçen 2 haftayı özetledi. Sezon başından beri bir türlü ideal kadrosuyla sahaya çıkamayan Cimbom, son 2 maçta 5 puan kaybetti ve hesaplar altüst oldu.

Omar'ın talihsiz kazasıyla futbol hayatının tehlikeye girmesi “Bu kadarına da pes” dedirtti. Sarı-kırmzılılar, bu sezon üst üste 3 maç kazanamadı. 16 haftadaki istikrarsız sonuçlar Fatih Terim'in şu ana kadar çözemediği en büyük problem. Devre arası transfer döneminin bu nedenle hareketli geçmesi bekleniyor.

FLORYA’DA TRANSFER ZİRVESİ

Kadro derinliğinin yeterli olmaması nedeniyle Galatasaray, devre arası transfer döneminde yeni isimlere yönelecek.

Teknik Direktör Fatih Terim'in mutlaka takviye yapılmasını istediği bölgeler var. Terim, stoper, sağ bek ve forvet transferinin kesinlikle gerçekleşmesini talep ediyor. İlk isim ise Onyekuru.

Tecrübeli hoca ve kurmayları geçmiş senelerde olduğu gibi Florya'da kamp kurup gecenin geç saatlerine kadar listede bulunan isimler için araştırmalarını yapacak.

TFF'nin açıkladığı harcama limitine göre Galatasaray'ın herhangi bir sıkıntısının olmaması avantaj olarak görülebilir.



