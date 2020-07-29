Galatasaray'da Volkan Babacan ismi veto yedi

29 Temmuz 2020 Çarşamba, 09:18

Galatasaray'da Volkan Babacan ve Sinan Bolat’ın, Okan Kocuk’tan çok da iyi olmadığı düşüncesi var. Yönetim, Beto’nun ise yabancı kontenjanında şişkinlik yaratabileceğinden endişeli..

Ayağı kırılan Fernando Muslera'nın 2020-21 sezonunun ilk devresinde forma giymesi beklenmiyor. Galatasaray, bu nedenle kaleci transferi için bazı çalışmalar yapıyor. Okan Kocuk'un forma giydiği sürede gösterdiği performans nedeniyle sarı-kırmızılılarda, yeni kalecinin yerli mi yabancı mı olması gerektiği konuşuluyor.

Yerli için listede olan Volkan Babacan ve Sinan Bolat'ın Okan'dan çok da artısının bulunmadığı düşünülürken yabancı kaleci için ilk sırada Beto yer alıyor. Kadrodaki yabancı sayısı fazlalığı nedeniyle 38 yaşındaki eldiven şimdilik düşünülmüyor. Yönetimin Beto'dan süre isteyeceği ve yaşanacak gelişmelere göre kararını vermesi bekleniyor.

Volkan Babacan'ın bir handikapı da önceki yıllarda camiayı üzecek hareketler yapması.