Galatasaray'dan orta saha transferi için Gustavo Assunçao hamlesi
Orta saha arayışını sürdüren Galatasaray'da son olarak 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao gündeme geldi.
Orta saha için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak 21 yaşındaki futbolcu Gustavo Assunçao gündeme geldi. Brezilyalı futbolcu da sosyal medyadan Galatasaray'ı takip etti.
Türkiye'de yaz transfer dönemi bugün sona eriyor. Orta sahaya transfer arayışı içinde olan Galatasaray, Gedson Fernandes ve Amadou Diawara'nın ardından son olarak Gustavo Assunçao'yu gündeme geldi.
Portekiz kulübü Famalicao'da forma giyen 21 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, merkez orta saha veya önlibero mevkilerinde görev yapabiliyor. Kulübü ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan Assunçao'nun Transfermarkt'taki piyasa değeri ise 7 milyon Avro.
GALATASARAY'I TAKİBE ALDI
Galatasaray transfer haberlerinin çıkmasının ardından 21 yaşındaki Sambacı, Galatasaray'ın iki resmi hesabını takibe aldı. Transferin son gününde Galatasaray'da orta saha transferinde sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor.
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