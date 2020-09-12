Galatasaray’dan Sergen Yalçın’a geçmiş olsun
Galatasaray, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Galatasaray, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "COVID-19 testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlığına bir an önce kavuşmasını temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.
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