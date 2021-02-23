Galatasaray'dan teklif aldı mı? Josef De Souza açıkladı

23 Şubat 2021 Salı, 11:50

Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza antrenman öncesi kameraların karşısına geçti.

Brezilyalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Galatasaray derbisinde attığım golü özellikle birisine armağan etmedim. Diz çöküp Allah'a şükrettim. Derbilerde gol atmak mutluluk verici. Ancak takımın kazanması, ben gol atmasam da beni tatmin eder. Türkiye'de en iyi futbolu Beşiktaş oynuyor. Kadromuz kısıtlı değil. Diğer takımlar kadar transfer yapmadık ama her mevkide yeterli sayıda oyuncu var. Her zaman çok transfer yapmak kalite getirmez. Elimizde az ama öz seçenek var."

"JOKER DE SOUZA"

"Joker de Souza için taraftara teşekkürler. Joker ben değilim Necip. Çünkü tüm pozisyonlarda oynuyor"

GALATASARAY'DAN TEKLİF ALDIN MI?

"Başka kulüplerle görüşmeler oldu. Pazarlık sürecinde en dik duruşu Beşiktaş gösterdi. Menajerlerimi ve beni Beşiktaş memnun etti. Taraftarın sevgisini, saygısını kazanacağımı biliyordum ama bu kadar olacağını düşünmemiştim."



