İç transferde Marcao ile sözleşme yenileyen, Gedson Fernandes için bu hafta harekete geçecek olan Galatasaray dış transferde de daha önce nabız yokladığı milli takım oyuncusu Kenan Karaman’a teklif sundu.
Galatasaray'ın önceliği Kenan Karaman!
Galatasaray dış transferde daha önce nabız yokladığı milli golcü Kenan Karaman’a teklif sundu
4 büyüklerin radarında
“Hoşçakal deme vakti, yoluma başka bir yerde devam edeceğim” sözleriyle Fortuna Düsseldorf’a veda eden Milli oyuncu 6 gün sonra boşa çıkacak. Terim’in de “Bonservisi yok, kaçırmayalım” raporu sonrası yönetici Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Trabzonspor olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.
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