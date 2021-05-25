Galatasaray'ın önceliği Kenan Karaman!

“Hoşçakal deme vakti, yoluma başka bir yerde devam edeceğim” sözleriyle Fortuna Düsseldorf’a veda eden Milli oyuncu 6 gün sonra boşa çıkacak. Terim’in de “Bonservisi yok, kaçırmayalım” raporu sonrası yönetici Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Trabzonspor olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.