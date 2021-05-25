Galatasaray'ın önceliği Kenan Karaman!

Galatasaray dış transferde daha önce nabız yokladığı milli golcü Kenan Karaman’a teklif sundu

cumhuriyet.com.tr
25 Mayıs 2021 Salı, 09:46
Galatasaray'ın önceliği Kenan Karaman!
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İç transferde Marcao ile sözleşme yenileyen, Gedson Fernandes için bu hafta harekete geçecek olan Galatasaray dış transferde de daha önce nabız yokladığı milli takım oyuncusu Kenan Karaman’a teklif sundu.

4 büyüklerin radarında

“Hoşçakal deme vakti, yoluma başka bir yerde devam edeceğim” sözleriyle Fortuna Düsseldorf’a veda eden Milli oyuncu 6 gün sonra boşa çıkacak. Terim’in de “Bonservisi yok, kaçırmayalım” raporu sonrası yönetici  Abdurrahim Albayrak çalışmalarını hızlandırdı. Türkiye’den başta Trabzonspor olmak üzere 4 büyüklerin radarında olan 27 yaşındaki oyuncu ile bu hafta bir görüşme daha gerçekleştirilecek.   


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