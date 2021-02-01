Galatasaray'ın yeni transferi Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'da
Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı Gedson Fernandes, ambulans uçakla İstanbul'a geldi.
Oyuncunun son Covid-19 testinin pozitif sonuçlanması nedeniyle Galatasaray yönetimi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ricada bulunurak Portekizli futbolcu için bir ambulans uçak gönderilmesini talep etti. Bu talebin olumlu karşılanması sonucunda Fernandes, kendisi için gönderilen ambulans uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaştı.
Yıldız oyuncuyu karşılamak için Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak da havalimanına gelirken, Fernandes kendisi için hazırlanan ambulansla birlikte havalimanından ayrıldı.
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha
Video Haberler
- AKP'li yurttaştan CHP itirafı
- Yerin 40 metre altından canlı yayın yaptı
- Meclis'te AKP'lileri kızdıran konuşma
- İtalyan iş insanı kendisine saldıran gaspçıyı pişman ett
- Korku dolu anlar! Öyle bir patladı ki...
- Yaşlı adama tuzak! 50 koyunu 2 bin liraya aldılar
- Antalya’da skandal görüntüler! O anlar kamerada
- Halk otobüsüne binemedi, çılgına döndü! O anlar kamerada
- Samsun'da yürekleri ağza getiren görüntü
- -54 derecede buz tutan köpek böyle kurtarıldı
En Çok Okunan Haberler
- ''130 milyar dolarlık rezervi kimlere kıyak çekti?''
- Gökçek'ten Nevşin Mengü'ye tehdit
- İddialar bir adım öteye taşındı
- 4 genç otomobilde ölü bulundu
- Manisa'da 4 gencin öldürülmesiyle ilgili yeni ayrıntılar
- Boğaziçiliyi tutuklamak için suç vasfını değiştirdiler
- 'Hatalı park' soruşturmasında yeni gelişme
- Doğal gaza zam!
- Kilidi bağımsız seçmen açacak
- İzmir'de 5.2 büyüklüğünde yeni bir deprem daha