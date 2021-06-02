Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdı

Gaziantep FK'da sözleşmesi sona eren Güray Vural takımdan ayrıldı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2021 Çarşamba, 12:58
Gaziantep FK, Güray Vural ile yollarını ayırdı
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Gaziantep FK, sözleşmesi sona eren Güray Vural'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın, iki sezondur formasını başarıyla terleten milli futbolcu Güray Vural ile sözleşmemiz sona ermiş olup, yollarımız ayrılmıştır. 

Kulübümüze vermiş olduğu katkılarından dolayı Güray Vural’a en içten dileklerimizle teşekkür eder, futbol hayatında başarılar dileriz." sözlerine yer verildi.

32 yaşındaki oyuncu, Gaziantep'te çıktığı 34 maçta 5 asistlik performans sergiledi.




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