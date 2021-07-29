Gaziantep FK’da Alexandru Maxim sakatlandı
Gaziantep FK, hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim'in sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep'in Avusturya kampında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Alexandru Maxim, iki hafta forma giyemeyecek.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuzun sağ ayak üçüncü parmağında çatlak tespit edilmiştir ve tahmini iki hafta forma giyemeyecektir. Maxim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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