Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: "Türk futbolunun yükselişi devam edecek"
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ikinci maçında Norveç'i 3-0 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nı tribünden izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi güçlü bir şekilde başaracağız." dedi.
Bakan Kasapoğlu, İspanya'nın Malaga kentindeki La Rosaleda stadında izlediği maç sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.
"Mübarek bir gece. Tüm milletimizin Berat gecesini tebrik ediyorum. Milletimizin, insanlığın kurtuluşuna, affına vesile olsun." diyerek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, "Millilerimiz bugün bize büyük bir sevinci, büyük bir gururu yaşattı. Tıpkı geçtiğimiz günlerde Hollanda maçındaki gibi. Gençlerimiz hakikaten inancını, yüreğini bugün de ortaya koydular. Onlara inanıyoruz, onlara güveniyoruz." şeklinde konuştu.
Kasapoğlu, "Sporcularımızı, hocamızı, emeği olan herkesi tebrik ediyoruz. Nasıl Avrupa elemelerine geçmeyi güçlü bir şekilde başardıysak, Dünya Şampiyonası elemelerini geçmeyi de inşallah güçlü bir şekilde başaracağız. İnanıyorum ki, bu nesil ardından gelecek yeni gençlerle ülkemizi, şanlı bayrağımızı gururla temsil etmeye devam edecekler. Önümüzde Letonya maçı var ve inşallah onda da başarılı olacağız, ona da inanıyorum. Türk sporunun Türk futbolunun yükselişi, yürüyüşü, güçlü yarınlara doğru devam edecek." ifadelerini kullandı.
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