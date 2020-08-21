Gomis yürekleri ağızlara getirdi!

21 Ağustos 2020 Cuma, 08:28

Bafetimbi Gomis, Al Ahli-Al Hilal maçının 12. dakikasında fenalaştı. Bir anda yere yığılan Fransız yıldız, sağlık heyetinin müdahale etmesinin ardından oyuna devam etti.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal forması giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis, Al Ahli Jeddah ile deplasmanda oynanan mücadelede fenalık geçirdi.

Kariyerinde bir çok kez aynı durumla karşı karşıya kalan eski Galatasaraylı Gomis, Türkiye’de oynadığı dönemde de Kasımpaşa maçında baygınlık geçirmişti.

Ahli Jeddah maçının 12. dakikasında kendisini yere bırakan ve hareketsiz kalan Fransız golcü yapılan müdahalenin ardından ayağa kalktı ve maça devam etti.