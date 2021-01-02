Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti
Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.
Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.
Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği bildirildi.
Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."
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