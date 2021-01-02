Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu hayatını kaybetti

02 Ocak 2021 Cumartesi, 12:48

Göztepe Kulübünün eski başkanlarından Mustafa Kocaoğlu, yaşamını yitirdi.

Rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybeden ve daha önce Konak Belediyesi Meclis Üyesi olarak da görev yapan Kocaoğlu'nun cenazesinin 4 Ocak Pazartesi günü toprağa verileceği bildirildi.

Göztepe Kulübü, Twitter hesabından bir başsağlığı mesajı yayımladı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Başımız sağ olsun. Eski başkanlarımızdan Mustafa Kocaoğlu’nun vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz."