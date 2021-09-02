Göztepe, teknik direktör Tayfun Korkut ile anlaştı
Göztepe, Ünal Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfun Korkut'un geldiğini açıkladı.
Göztepe kulübü, geçtiğimiz günlerde bu sezon çıktığı 3 maçta galibiyet alamayıp 2 puanda kalan Ünal Karaman ile yollarını ayırmıştı. Külüpten yapılan açıklamada, Karaman'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Tayfut Korkut'un geldiği açıklandı.
8 YIL SONRA TEKRARDAN TÜRKİYE
Futbola, Almanya'nın Stuttgart Kickers ekibinde başlayan Tayfun Korkut, Türkiye'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın formalarını giymişti. Teknik direktörlük kariyerinde de A Milli Takım'da görev alan çalıştırıcı, 2012-13 sezonunda Abdullah Avcı'nın idaresinde yardımcı antrenörlük yapmıştı. Korkut, 8 yıllık aradan sonra bu kez Göztepe'nin başına geçecek.
TAYFUN KORKUT KİMDİR?
2 Nisan 1974'te Almanya'nın Stuttgart kentinde dünyaya gelen Tayfun Korkut, 47 yaşında. Futbola 1989 yılında Stuttgart Kickers altyapısında başlamıştır. Futbol kariyeri boyunca, Fenerbahçe; Real Sociedad, Espanyol, Beşiktaş ve Gençlerbirliği'nde oynamıştır. 2006'da emekliye olan Korkut, bu kez çeşitli kulüplerin ve A Milli Erkek Futbol Takımı'nın bünyesinde görev aldı.
STUTTGART VE LEVERKUSEN'İ ÇALIŞTIRMIŞTI
Teknik direktörlük kariyerine Real Sociedad'ın altyapısında başlayan Tayfun Korkut, 13 yıl içerisinde Hoffenheim, Stuttgart, A Milli Erkek Futbol Takımı, Hannover, Kaiserslautern ve Bayer Leverkusen'de görev aldı. Korkut, en son 2018 yılında Stuttgart'ı çalıştırmış ve çıktığı 22 maçta 1.64 maç başı puan ortalamasına ulaşmıştı.
ÜNAL KARAMAN DEVRİ SONA ERDİ
Ocak 2021'de Göztepe Spor Kulübü'nde teknik direktör olarak göreve başlayan Ünal Karaman, 8 ayda 24 maça çıkarken 1.17 maç başı puan ortalamasında kaldı. Bu sezon, Göztepe'nin başında 3 maça çıkan teknik direktör; galibiyete ulaşamazken 2 puan toplamıştı. Göztepe, 3. haftanın ardından ligde 14. sırada bulunuyor. Karaman, şimdilerde Konyaspor'u çalıştıran İlhan Palut'un yerine göreve getirilmişti.
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