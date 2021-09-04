Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı
14 takımın 3 gün mücadele edeceği ligde, 6 Eylül'de yapılacak finalin ardından şampiyon ekibe kupası verilecek
Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.
Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün ve yarın A ve B gruplarında 14 takım arasında eleme maçları yapılacak.
Ligde 6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final müsabakası yapacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 takım ise bir alt lige düşecek.
Şampiyon olan takıma madalyalar ve kupası takdim edilecek.
Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B gruplarında mücadelesi başlayan takımlar şöyle:
A1 Grubu:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Rize Çaykurspor
Konya Selçuklu Belediyespor
Burdur Türk Telekomspor
A2 Grubu:
Kayseri Şekerspor
Konya Büyükşehir Belediyespor
İstanbul Sancaktepe Belediyespor
B1 Grubu:
Ankara ASKİ Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ankara EGO Spor
Adana Yüreğir Gençlerspor
B2 Grubu:
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa Spor
Sivas Zara Belediyespor
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