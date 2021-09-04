04 Eylül 2021 Cumartesi, 16:07

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.

Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün ve yarın A ve B gruplarında 14 takım arasında eleme maçları yapılacak.

Ligde 6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final müsabakası yapacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 takım ise bir alt lige düşecek.



Şampiyon olan takıma madalyalar ve kupası takdim edilecek.

Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B gruplarında mücadelesi başlayan takımlar şöyle:

A1 Grubu:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Rize Çaykurspor

Konya Selçuklu Belediyespor

Burdur Türk Telekomspor

A2 Grubu:

Kayseri Şekerspor

Konya Büyükşehir Belediyespor

İstanbul Sancaktepe Belediyespor

B1 Grubu:

Ankara ASKİ Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ankara EGO Spor

Adana Yüreğir Gençlerspor

B2 Grubu:

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Kasımpaşa Spor

Sivas Zara Belediyespor











