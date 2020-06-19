Güreş milli takımına moral ziyareti

19 Haziran 2020 Cuma, 10:01

Güreş milli takımlarına sayısız sporcu ve antrenör veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu ve güreş şubesi sorumlusu Ethem Pişkin grekoromen milli takım kampını ziyaret etti.

Yöneticiler, covid 19 salgını sürecinde hazır kalmak adına çalışmalarını Sarıyer Mersinli Ahmet Kamp Eğitim merkezinde sürdüren milli güreşçileriyle bir araya geldi.

Genel Sekreter Erdem Aslanoğlu ve güreş şubesinden sorumlu yönetici Boğaziçi Yönetim A.Ş. Genel Müdürü Ethem Pişkin güreşçilere moral ziyaretinde bulundu.

Milli takım antrenörleri ve sporcularla bir süre sohbet eden yöneticiler, pandemi sürecindeki çalışmaları değerlendirdi.