Haaland, rekor fiyata Chelsea yolunda
Premier Ligi devi Chelsea, Borussia Dortmund'un golcüsü Erling Haaland'ı renklerine katmak için kulüp rekorunu kırmayı göze aldı.
İngiltere'de son dönemdeki dikkat çeken haberleriyle öne çıkan The Athletic isimli spor portalı, Chelsea'nin transfer planını yazdı. Habere göre göre Chelsea, Erling Haaland transferi için gözünü kararttı. Maviler, bu oyuncuyu renklerine katmak için kulüp rekorunu kıracak. 2022'ye kadar 66 milyon Pound'luk sözleşme fesih bedeli aktif hale gelmeyecek Erling Haaland, Borussia D ortmund'la bu sezon 17 maçta 19 gol kaydetti.
Aralarında Real Madrid, Manchester United ve Manchester City'nin de olduğu Avrupa'nın devleri 20 yaşındaki Norveçli oyuncu için devreye girdi.
Pep Guardiola'lı City'nin Haaland ve Romelu Lukaku için en az 200 milyon Pound'luk bir paketi devreye sokabileceği gündeme gelirken; Chelsea'nin oyuncuyu almak için şartlarını zorlayacağı kaydedildi. Chelsea bunun için oyuncunun sözleşme fesih bedelinde yazan rakamdan daha büyük bir meblağı ödeyebilecek.
Ocak 2020'de Red Bull Salzburg'dan transfer edildikten bu yana Dortmund formasıyla 35 maçta 35 gol kaydeden Haaland buna göre en az 80 milyon Euro'ya kulübe katılacak. Zira Roman Abramovich'in kulübü, geçen yaz Bayer Leverkusen'den Kai Havertz için bonuslarla birlikte 80 milyon Euro'luk bir taahhüdün altına girmişti.
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