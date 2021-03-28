Haftanın ardından neler konuştuk?

28 Mart 2021 Pazar, 04:00

EKONOMİDE TSUNAMİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Bankası’nın faizi, beklentilerin üzerinde 200 puan artırmasının ardından bu kez de Başkan Naci Ağbal’ı görevden aldı. Gece yarısı gelen ani kararla son üç yıldaki dördüncü başkan, piyasada sert dalgalanmalara yol açtı. Yerine de Yenişafak gazetesinde faiz artması ile ilgili yazılar yazan Prof. Şahap Kavcıoğlu atandı. Tozduman içinde Kavcıoğlu’nun ABD ile dava sürecinde Halkbank yöneticiliği yaptığı unutuldu. Dolar 8.40’ları gördü. TL iki hafta yüzde 10’un üzerinde değer yitirdi. Erdoğan’ın yurttaşa “yastık altındaki dolar ve altını çıkarın” diye talimatı ise sonuç vermedi.

BİR GECEDE KARANLIK

Kadına şiddetle mücadelenin en önemli belgelerinden İstanbul Sözleşmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararıyla bir gecede feshedildi. Kadınlar yurdun her yerinde yaptığı eylemlerle duruma tepki gösterdi. Sivil toplum kuruluşları, barolar ve siyasi partiler, kararı Danıştay’a taşıdı.

VİCDAN YOKMUŞ!

İktidarın, “Kadın haklarını vicdan değil, kâğıtlarda arayanlar var” dediği ülkede şiddet dizginlenemiyor. Fırat Kaya’nın eşcinsel olduğu gerekçesiyle E.E. isimli bir kişiye yaptığı işkenceyi sosyal medyadan yayımlaması infial yarattı. Kaya’nın 30 civarı benzer suç kaydı olduğu anlaşıldı. İstanbul Sözleşmesi’nden Erdoğan tarafından çıkılmasının ardından 6 günde 10 kadın erkekler tarafından hayattan koparıldı.

HİLAFET ÇAĞRISI VE MONTRÖ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adımı gericileri cesaretlendirdi. Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı ile bilinen Yeni Akit, hilafet için çağrı yaptı ve “Meclis isterse hilafeti ihya edebilir” iddiasında bulundu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop ise sözleşmeleri feshetme yetkisinin cumhurbaşkanında olduğunu belirterek,“Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin de feshedilebileceğini” savundu.

İRTİCAYA YASAL KILIF

Türkiye Cumhuriyeti açısından bir tehlikeli karar da TSK'ye ilişin olarak gündeme geldi. Harp okullarına ‘irtica’ serbestliği tanındı.

TSK'ye subay ve astsubay yetiştiren Harp Okulları ile Astsubay Yüksekokulları’na giriş şartlarında dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Giriş şartları arasında bulunan “irticai ve bölücü görüşleri benimsememiş veya bu faaliyetlere karışmamış olmak” hükmü kaldırıldı. Yerine harp okullarına giriş için “terör örgütlerine veya milli güvenliğe karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen gruplara üyelik, iltisak ya da irtibatı bulunmamak” şartı getirildi. Yaşanan değişiklik tartışılırken bir amiralin tarikat tekkesine makam aracıyla giderek zikire katıldığına dair görüntüler sosyal medyada yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin bu tür eleştirilerine biz alışığız. Bakanlıklarımız bunları zaman zaman, ülkemizin, ordumuzun huzuru için yaparlar” ifadelerini kullandı.

TEPKİ ÇEKEN KONGRE

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın günler öncesinden partisinin 7. Olağan Büyük Kurultayı’nda “2023 manifestosunu açıklayacağını” söylemesine karşın, kurultayda yaptığı konuşma “beklentileri karşılamadı.” Kurultayda alt alta sıralanan hedefler ve manifesto yerine, lebaleb görüntüler dikkat çekti. Ülkenin her yerinden tıklım tıklım otobüslerle gelen partililer konuşuldu.

Erdoğan, partisinin 7. olağan kurultayında, merkez karar yönetim kurulundan 23 ismi çizdi.

MECLİS’TE GÖZALTI

Hakkındaki kararı kabul etmeyerek TBMM’de bekleyen HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis’ten polisler tarafından gözaltına alınarak çıkarıldı.

AŞIDA KARMAŞA

Sağlık Bakanı Koca, daha önce sonbahara ertelediği 50 milyon yurttaşı aşılama hedefini yeniden yaza çekti. Açıklamaları ile kafa karıştıran Koca, “Mayıs sonuna kadarsa toplam 100 milyon dozun Türkiye’ye ulaşmasını bekliyoruz. Sputnik’in tedariki için ilk görüşmelere başlanmıştır” bilgilerini paylaştı. Yerli aşı çalışmalarının da sürdüğünü aktaran Koca, “Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen inaktif aşı faz 2 safhasındadır. Son gönüllünün ikinci doz aşısı 9 Nisan’da yapılacak, sonuçların elde edilmesini takiben nisan ayı sonunda, son aşama olan faz 3 aşamasına geçilecek” dedi.

BİDEN PUTİN’İ GERİ ÇEVİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Putin'in son dönemde gerginlik yaşadığı ABD Başkanı Joe Biden'a yaptığı çevrim içi görüşme teklifinin kabul edilmediği duyuruldu.