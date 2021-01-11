Hatayspor, hakemlere sosyal medya üzerinden yüklendi

11 Ocak 2021 Pazartesi, 09:09

Atakaş Hatayspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ve Genel Sekreteri Mustafa Özat, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları maçla ilgili yaptıkları açıklamada hakemin formsuz olduğunu belirtirlerken, kulüp resmi hesabından da hakem eleştirisi geldi.

Beşiktaş maçında son dakikada verilmeyen penaltıları üzerine Twitter üzerinden, "Ellere de VAR da bize yok mi" mesajı tartışmalı pozisyonlar eşliğinde verildi. Yayıncı kuruluş pozisyonlar için telif isteyince Twitter kaldırıldı.

TEPKİ BÜYÜK

Alınan sonucun sürpriz olmadığını ve 3 puanı kaçırdıkları için üzgün olduklarını aktaran Özat, şunları söyledi: "Bizim için sürpriz bir sonuç değil. Bugün buradan galibiyetle ayrılabilirdik. İnandığımız bir takım, inandığımız bir yönetim. Belki Türkiye’deki birçok kişi için sürpriz gelebilir. Bizim için son derece doğal, 3 puanı kaçırdığımıza üzülüyoruz. Dikkat ederseniz, kulüp olarak, şehir olarak ligin başından beri hep olumlu konuştuk. Hep hakem arkadaşlarımızın hatalarında art niyet aramadık, gene de aramıyoruz. Fakat bugün, VAR denen bir sistemin olmadığını gördük. Belki Akintola'nın attığı gol, rakipten gelmiş olmayabilir, bu tartışılabilir ama 91’inci dakikadaki penaltı pozisyonu net bir penaltıydı. Hakem arkadaşımızın biraz formsuz olduğunu görüyorum. Nasıl bir yönetici, bir teknik adam, bir futbolcu formsuz olabiliyorsa bence hakemler de formsuz olabiliyor. Bugün hakem arkadaşımız biraz formsuzdu. Umarım bir an önce formuna kavuşur ve eski güzel yönetimlerini gerçekleştirir. Bundan sonraki maçlarda bütün takımlara başarılar diliyorum” dedi.