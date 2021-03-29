Hatayspor'a Boupendza'dan kötü haber
Hataysporlu yıldız futbolcu Aaron Boupendza Gabon milli takımında koronavirüse yakalandı.
Bu sezon ligde attığı goller ile adından söz ettiren Aaron Boupendza koronavirüse yakalandı. Gabon milli takımından yapılan açıklamada Boupendza'nın yanı sıra Altayspor'da forma giyen Poko'nun da koronavirüse yakalandığı belirtildi. Boupendza bu hafta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek.
Video Haberler
- Dev piton yılanının aniden saldırısına uğradı
- Van'ın ikinci balık türü tescillendi
- Zeytinburnu'nda kıyıya vuran geminin parçalanma işlemi
- Ekrem İmamoğlu'nun 'Kadayıf' anısı
- Antalya'da skandal görüntüler! Korku dolu anlar yaşattı
- Kuşadası'nda 'ölümsüzlük' mantarı bulundu
- Kadıköy'de gergin anlar! Polis böyle müdahale etti
- Erdoğan'a zor soru
- O 'dehşet fotoğraf'taki kişi konuştu
- Bağcılar'da ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anı
En Çok Okunan Haberler
- Hababam Sınıfı'nın usta oyuncusu yaşamını yitirdi
- Nereden geliyor bu pudraşekerin suyu...
- Uyuşturucu kullanan AKP'li Ayvatoğlu'ndan açıklama
- Kabine toplantısı öncesinde flaş açıklama
- Hırsızlıkla suçlandı, yaşamına son verdi
- Dolar ve Avro'da sert yükseliş
- 'Ayvatoğlu' yankıları sürüyor
- Tapuda yeni dönem başlıyor
- Erdoğan'dan Xiaomi açıklaması
- İşte 'tekkedeki amiral'in cemaati!