Hatayspor'a Boupendza'dan kötü haber

Hataysporlu yıldız futbolcu Aaron Boupendza Gabon milli takımında koronavirüse yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2021 Pazartesi, 18:26
Hatayspor'a Boupendza'dan kötü haber
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Bu sezon ligde attığı goller ile adından söz ettiren Aaron Boupendza koronavirüse yakalandı. Gabon milli takımından yapılan açıklamada Boupendza'nın yanı sıra Altayspor'da forma giyen Poko'nun da koronavirüse yakalandığı belirtildi. Boupendza bu hafta Galatasaray'a karşı forma giyemeyecek. 


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