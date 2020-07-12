Hatayspor'a kutlama yağmuru

12 Temmuz 2020 Pazar, 22:10

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şampiyon olup Süper Lig'e yükselen Hatayspor'u kutladı. Kılıçdaroğlu Twitter mesajında, "Gelecek sezon mücadele edecekleri Süper Lig'de Hatayspor'a başarılar dilerim" ifadesini kullandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hatayspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF 1'inci Lig'in 33'üncü haftasında Adanaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Süper Lig'e çıkmaya hak kazanan Hatayspor'u tebrik etti.