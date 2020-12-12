Ibrahimovic futbolu ne zaman bırakıyor?
Mİlanlı yıldız Ibrahimovic futbolu bırakacağı tarih hakkında ipucu verdi.
İtalya Serie A'da geride kalan 10 haftada topladığı 26 puanla lider konumda olan Milan'da İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic takım arkadaşlarını uyardı.
BBC Sport'a konuşan 39 yaşındaki futbolcu, "İnanılmaz bir fom yakaladık, harika gidiyoruz ama hala hiçbir şey kazanmadık, bunu aklımızda tutmalıyız" dedi.
Futbolu ne zaman bırakacak?
Kendi form durumundan bahseden Ibrahimovic, "Yaptığım şeyleri yapamayana kadar futbol oynamaya devam edeceğim. Fiziksel olarak iyi kalmam gerekiyor ve gerisi kendiliğinden gelecek" şeklinde konuştu.
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