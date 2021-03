İlkay Gündoğan: ‘’ Tekrar futbol oynayamamaktan korktum. ‘’

06 Mart 2021 Cumartesi, 14:48

Manchester City’nin Türk asıllı başarılı orta sahası İlkay Gündoğan, 2016’da yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrasında futbol oynayamamaktan korktuğunu söyledi.

İlkay Gündoğan, Guardian’a verdiği röportajda takımın son durumuna ve pandemiye ilişkin açıklamalarda bulundu. İlkay, Manchester City’e transfer olduğu dönemde yaşadığı çapraz bağ sakatlığı ile ilgili, ‘’ Bu kesinlikle diz sakatlığından çok daha kötüydü. Uzun bir süredir oynamıyordum ama en kötüsü, kimsenin sakatlık hakkında bir şey bilmemesiydi. Bir doktora gittim ve sırtıma vida koyabileceğini söyledi. Tekrar futbol oynayamayacağımdan korktum. Fakat doğru cerrahı bulduğum için minnettarım. Elbette bazı sorunlarla uğraşmam gerekiyor ama kendimi iyi hissediyorum. ‘’ dedi.

SÜREKLİ KAZANMAK İŞİMİZİ KOLAYLAŞTIRDI

Premier Lig’de yarın sahasında Manchester United’ı ağırlayacak Manchester City, maçı kazanması halinde ikinci sıradaki rakibiyle puan farkını 17’ye yükseltecek ve tüm kulvarlardaki galibiyet serisini 22 maça çıkaracak. Sezon başında sorunlar yaşadıklarını fakat sonrasında alınan galibiyetlerin işlerini kolaylaştırdığını söyleyen İlkay Gündoğan şu ifadeleri kullandı, ‘’ Bu durum kesinlikle harika. Özellikle bu sezonun getirdiği zorlukla birlikte olağanüstü. Bizim için de beklenmedik bir durumdu, çünkü sezon başında zorlandığımızı hatırlıyorum. Takımdaki herkesin Pep’in bizden ne istediğini anlaması biraz zaman aldı. Ama şimdi iyi oynarsak sonuç alacağımızı düşünüyoruz. Tüm kredinin Pep’e gitmesi gerektiğine gerçekten ikna oldum. Kazanmanın işi kolaylaştırdığına katılıyorum ama yine de çok zor. Başa çıkmamız gereken birçok sakatlık yaşadık. Arka arkaya bu kadar galibiyet almak gurur verici ama kupayı kazanmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. ‘’

BİRBİRİMİZE SAYGI DUYUYORUZ

Pep Guardiola’nın Manchester City’e ilk transferi olan İlkay, aynı apartmanda yaşadığı menajeri ile ilgili, ‘’ Benim mahremiyetime saygı duyuyor, ben de ona saygı duyuyorum. Antrenman bittiğinde işimizi bitiyoruz. Ancak binada karşılaştığımızda birbirini seven insanlar olarak konuşuyoruz. Her zaman ondan bir şeyler öğreniyorum ve bu sezon da bunun örneği. Kariyerimde bir sezonda attığım gol sayısı maksimum beş ya da altıydı. Şu an ise ligde 11 golüm var. Beklediğimden çok daha fazlasını yapabilirim. ‘’ ifadelerini kullandı.

FUTBOLCULAR OLARAK ŞANSLIYIZ

Pandeminin getirdiği zorluklar konusunda futbolcuların şanslı olduğunu vurgulayan İlkay Gündoğan şunları söyledi, ‘’ Hepimiz dünyanın içinde bulunduğu zor durumu biliyoruz. Herkes mücadele ediyor. Ancak futbolcular olarak şanslı bir durumdayız. Bütün gün evde oturup her şeyin düzelmesini beklemek zorunda değiliz. Almanya’daki arkadaşlarımla konuştuğumda bana hayatlarına normal bir his veren tek şeyin futbol olduğunu söylüyorlar. Geçen yıl ağustos ayında Türkiye’de ailemi ziyaret ettiğim için şanslıydım. Almanya’da ailemden yaşayanlar var ve Türkiye’de büyükanne ve büyükbabam var. Onları bir yıldan fazladır görmedim. ‘’

KENDİMİ SORUMLU HİSSETTİM

Manchester’daki yerel kafe ve restoranlara yardım kampanyaları düzenleyen İlkay, NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen Larry Nance’in yaptığı yardımlardan ilham aldığını belirterek şu ifadeleri kullandı, ‘’ Pandemi ortaya çıktığında kendim için tehlikeli bir durum olmadığını anladım. Her gün yemek yiyebiliyordum, ailemle görüntülü görüşebiliyordum. Almanya’da ve burada çok daha kötü durumda olan insanlar var. Onlara karşı kendimi sorumlu hissettim. Larry Nance’in yaptıklarından ilham aldım. Onunla üç yıl önce tanışmıştım. Cleveland’daki insanlara yardım etmek için yaptığı projeleri duydum.

Manchester'da da aynısını yapmanın harika bir fikir olduğunu düşündüm. Yeterince para topladık ve önümüzdeki birkaç gün içinde nereye gideceğine dair bir duyuru yapacağız. ‘’