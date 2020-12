İlklerin sporcuları Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak yeni hedefi açıkladı: 2021 Tokyo Olimpiyat Oyunları

15 Aralık 2020 Salı, 15:28

Milli sporcularımızdan İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla jüriden 15000 puan alarak altın madalyanın sahibi oldu. Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletindeki 14433 puanlık performansıyla bronz madalya aldı. Paralel bar alet finalinde de yarışan milli sporcu, jüriden 15100 puan alarak Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. Büyük başarılara imza atan sporcularımız Ferhat Arıcan ve İbrahim Çolak duygularını, yaşadıklarını ve hedeflerini Cumhuriyet.com.tr’ye anlattı.

İLKLERİ BAŞARMANIN MUTLULUĞU ÇOK FARKLI

- Ülke sporu için ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyorsunuz. Bu nasıl bir duygu, bize anlatabilir misiniz?

Ferhat Arıcan: Her şeyden önce çok mutlu ve gururluyum. Türk jimnastiği için unutulmayacak şampiyonlardan biri olduğunu düşünüyorum. Şampiyonanın ilk günü takım halinde gümüş madalyanın sahibi olarak ülkemiz adına bir ilki gerçekleştirdik. Bu takımın bir parçası olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bireysel alet finallerinde ise önce kulplu beygir aletinde tarihimizdeki ilk madalyayı kazanma gururunu yaşadım, sonrasında ise paralel barda Avrupa Şampiyonu oldum. Bir de jimnastik literatürüne kazandırdığım üçüncü hareketim var tabii. Onun da tescillenmesini büyük bir heyecanla bekliyorum. Tüm bunları sayarken bile tüylerim diken diken oluyor. Gurur dolu unutulmaz bir hafta sonuydu.

İbrahim Çolak: Bir işte veya bir sporda ilklere imza atmak çok farklı bir duygu. Gelecek nesillere ön ayak olmak onlara kapılar açmak ve hiç bir şeyin imkânsız olmadığını gösterebilmenin mutluluğu bambaşka. Tabi ki bu başarıları elde ettikten sonra üzerimizdeki sorumluluk daha çok artıyor. Özellikle küçük sporcular tarafından sevilen ve takip edilen bir sporcu oluyorsunuz. Bu yüzden yediğim içtiğimden sosyal medyadaki paylaşımlarıma kadar her şeye dikkat ediyorum ki onlara kötü örnek olmayayım. Çünkü onlar bizim geleceğimiz.

BAŞARININ SIRRI: PLAN, PROGRAM VE PES ETMEMEK

- Bu başarılarınızın sırrı nedir?

Ferhat Arıcan: Çok küçük yaştan itibaren yaptığımız fedakârlıklar ve özverili çalışmamızla bugünlere geldik. Yarışma sırasında sergilediğimiz serinin arkasında yılların emeği var. Şampiyonalarda sergileyeceğim bir seri için her gün sayısız kez tekrar yapıyorum. Antrenmanlar sırasında düşüyorum, hata yapıyorum ama her zaman düştüğüm yerden kararlılıkla kalkmasını biliyorum. Çünkü cimnastikte en iyisi olmak istiyorsanız hata yapmamalısınız. Seri sırasında yapacağınız en ufak bir hata sizi madalyadan edebilir. Ben de bunun bilincinde çalışmalarımı sürdürüyorum ve her zaman performansımın üzerine koymak için çok çalışıyorum. İşin sırrı kararlılıkla, hiçbir zaman pes etmeden mükemmelliği aramakta diyebilirim.

İbrahim Çolak: Planlı ve programlı bir şekilde zorluklar karşısında pes etmeden çalışmak. Aynı zamanda ailemin, kulübüm Şavkar Jimnastik Spor Kulübü’nün, antrenörüm Yılmaz Göktekin’in küçüklüğümden beri hep yanımda olmaları ve bana her zaman inanmaları beni bu noktaya getirdi. Özellikle altyapıya verilen desteğin gerçekten iyi olması gerekiyor. Kulüp bazında ise kendi kulübüm olan Şavkar Cimnastik Spor Kulübü eskiden beri okullara gidip oradaki küçük sporcuları genç yetenekleri keşfetmeye çalışıyorlar. Hatta bu konuyla ilgili yürüttükleri birçok proje var. Bu sayede küçük İbrahim Çolaklar ve Ahmet Önderler yetişiyor.

HEDEFLER BÜYÜK!

- Sıradaki hedefleriniz neler?

Ferhat Arıcan: Pandemi öncesinde Rio’da yarıda kalan hedeflerimi Tokyo’da gerçekleştirmek için yoğun bir antrenman temposuyla antrenmanlarımı devam ettiriyordum. Olimpiyatlar Oyunları’nın ertelendiği haberi geldiğinde motivasyonum düşmedi desem yalan söylemiş olurum. Olimpiyatlarda yarışmak ve madalya kazanmak her sporcunun en büyük hayalidir. Ama ne olursa olsun kendimi hızlıca toparlamam gerekiyordu. Tüm olumsuzluklara rağmen, şartlar ne olursa olsun eskisinden daha da iyi dönmem gerekiyordu. Çok şükür hem bireysel hem de takım olarak uluslararası arenaya çok güzel bir dönüş yaptık. Artık daha yüksekler için de iddiamız olduğunu tüm cimnastik dünyasına gösterdik. 2021 yılında gerçekleşecek Olimpiyat Oyunları’nda da hedef tabii ki kürsünün en üst basamağı. Tokyo’ya, Rio’da yarım kalan hedeflerimi tamamlamak için gideceğim. Şimdi vakit kaybetmeden çalışmalarıma devam etme zamanı.

İbrahim Çolak: Avrupa ve Dünya Şampiyonluğu kazanmamın ardından en büyük hedefim Olimpiyatlarda atın madalya kazanmak. Yani 2021 Tokyo -2024 Paris Olimpiyat Oyunları’nda ve arada her yıl yapılan Avrupa ve Dünya Şampiyonaları’nda madalya kazanmak.2024 yılından sonra fiziksel durumuma bakacağım eğer hala yapabiliyor hala madalya alabilecek seviyede olursam, 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunlarını da hedeflemek isterim. Özel hayatımda ise inşallah 2021 Tokyo’dan sonra evlenmeyi düşünüyorum. Sporculuk kariyerimden sonraki planlarımı henüz oluşturmadım.

“SPOR SİZİ AYDINLIK YARINLARA GÖTÜRÜR”

- Sizler birçok genç sporcuya örnek oluyorsunuz. Peki, bu genç arkadaşlara ne gibi önerilerde bulunursunuz?

Ferhat Arıcan: Sporun sahada yapılan fiziksel bir aktiviteden ibaret olmadığını, içinde bizi daha aydınlık yarınlara götürecek sayısız dinamiğe sahip olduğunu düşünenlerdenim. Bu noktada bir şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gençlerimiz sporu hayatlarının bir parçası haline getirmeli. İzmir’de faaliyet gösteren bir cimnastik akademim var. Bunun yanında SosyalBen Vakfı ile sporu çocuklarımızın hayatlarının bir parçası haline getirmek adına çok güzel projelere imza atıyoruz. Hem akademimde hem de çocuklarla gerçekleştirdiğim atölyelerde ana hedefim de tam olarak bunu anlatmak. Sporun insanların hayatına temas eden ve onları birleştiren çok özel bir gücü olduğuna inanıyorum. Milli bir sporcu olarak da gençlerimizin kendilerini geliştirmesi ve yarınlara umutla bakabilmesi adına elimden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğim.

İbrahim Çolak: Jimnastik her çocuğun yapması gereken bir spor. Sadece jimnastikçi olmak için değil, daha sonrasında yapacağı bütün spor branşlarında çok fazla avantaj sağlayacak olan bir spor dalı. O yüzden bütün çocukların küçük yaşta jimnastik yapması en büyük temennim. Dikkat etmeleri gereken bazı hususlar var. Sadece çok çalışmak yaptığınız spor branşında yeterli değil aynı zamanda doğru beslenme ve iyi uykuda çok önemli. Spor hayatları boyunca birçok zorlukla karşılaşacaklar, bunlar fiziksel ve zihinsel zorluklar olabilir. Zihinsel olarak çok zorlandıkları zaman aileler devreye girip çocuklarını desteklemeliler. En önemlisi de kendinize hedefler koyun ve bu hedefler doğrultusunda önünüze hangi zorluklar çıkarsa çıksın asla pes etmeyin.