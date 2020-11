İmamoğlu'ndan 2032 olimpiyatı için İstanbul çağrısı

24 Kasım 2020 Salı, 17:44

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile kentin 2032 adaylığının konu edildiği bir toplantı gerçekleştirdi. Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda İmamoğlu’na; Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur ve Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Uğur Erdener ve TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan eşlik etti. İstanbul’un bugüne kadar 5 kez olimpiyat adayı olduğunu, 3 kez de kısa listeye kaldığını hatırlatan İmamoğlu, “Biz, İstanbul’un; 16 milyonluk nüfusu, 3 kıtanın kesişme noktasındaki lokasyonu, doğu ve batı medeniyetlerinin buluşma noktası olan benzersiz durumu ile 2032 için çok iyi bir aday olacağı düşüncesindeyiz. İstanbul iyi bir aday olacaktır. Çünkü, İstanbul’da yaklaşık 6 milyona yaklaşan genç ve çocuk nüfusu var. Bu nüfusa, 2032 yılına kadar çeşitli etkinliklerle ve kampanyalarla olimpiyat ruhu kazandıracağız” dedi.



“KAMPANYA GÖNÜLLÜLERİMİ, KENT GÖNÜLLÜLERİNE ÇEVİRDİK”



Seçim kampanyası sırasında, kendisine yardım eden 210 bin kişilik bir gönüllü ordusu oluştuğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “O gönüllüler, çok az bir olasılık gibi algılanan seçimleri kazanmamızda hayati oldular. Göreve geldikten sonra kampanya gönüllülerimi, kent gönüllülerine çevirdik. İnanıyorum ki, gönüllüler konusundaki tecrübemiz ve organizasyon yapımız, İstanbul’un olimpiyat adaylığı ve organizasyonu konusunda, daha önce hiçbir şehirde görülmemiş olan bir etki yaratacaklardır” ifadelerini kullandı.



“SİZİNLE YOL YÜRÜMEKTEN MUTLULUK DUYACAĞIM”



İmamoğlu, İstanbul’un doğru bir tercih olacağını, şu sözlerle örneklendirdi:



“İstanbul, olimpiyatı organize etmeye hazır mevcut spor tesisleri, 2019’da 15 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlaşmış olan konaklama tesisleri, dünyanın her tarafından ziyaretçi çeken gözde bir destinasyon olması, her kıtadan direkt uçulan dünyanın en önemli ulaşım hatlarından biri olması, 2032 yılı itibariyle 600 kilometreyi aşacak olan metro sistemi, olimpiyat düzenlemeyi istekli halkı ve bizim İBB olarak güçlü irademizle, IOC’nin yeni düzende aradığı kriterlere çok uygun bir aday olabilir. İstanbul’un 2032 olimpiyat adaylığı ve süreçten organizasyon yapmaya hak kazanması, sizin başkanlık dönemininiz için de iyi bir miras olacaktır diye düşünüyorum. Süreçle ilgili tavsiye, önerileriniz ve uyarılarınız almak ve yol boyunca sizinle birlikte yürümekten, İstanbul ve 16 milyon İstanbullu adına mutluluk duyacağım.”



BACH: “İSTANBUL’A KAPILARIMIZ DA KALPLERİMİZ DE AÇIK



İstanbul’u, “spor alanında çok tecrübeli ve büyük organizasyonların yapıldığı bir şehir” olarak tanımlayan Bach ise, kentle ve adaylıkla ilgili düşüncelerini, şu sözlerle dile getİrdi:



“İstanbul, aynı zamanda doğu ve batının birleşim noktasında. Zaten olimpiyatların da temel anlamı budur, köprüler kurmaktır. İstanbul, bu anlamda doğru bir şehir olacaktır. Önceki adaylık dosyalarınızda görmüştük halihazırda mevcut olan tesisleri. Bu tesisler, gayet yeterli. Şu ana kadar yeterince adaylık dosyası aldık. İstanbul da bu adaylığa hazır bir şehir. Türk Milli Olimpiyat Komitesi’nde de tecrübeli isimler var. Bu anlamda adaylığınızı daha ileri taşıyabilirsiniz. İstanbul için her zaman iş birliğine açığız; kapılarımız da açık, kalplerimiz de açık. Siz de İmamoğlu olarak, dinamik kararların adamı olarak ünlüsünüz. O yüzden de sizden gerçekten çok güzel projeler bekliyoruz.”